Шмигаль зробив важливу заяву про угоду України та США

Україна та США фактично відпрацювали остаточний варіант угоди щодо рідкісноземельних копалин. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі національного телемарафону.

"Ми фактично напрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Фактично, це попередній договір, який матиме юридичну силу. Він передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, яким Україна та США спільно управлятимуть і наповнюватимуть", – розповів Шмигаль.

За його словами, ця угода безпосередньо пов’язана з гарантіями безпеки України, і ні президент Володимир Зеленський, ні Кабмін не розглядатимуть її без цього.

"У преамбулі угоди дуже чітко зазначено, що, беручи до уваги бажання американського народу інвестувати разом з Україною у вільну, суверенну й безпечну державу, це є початком угоди. Я прямо цитую текст, і це важливо для нас, щоб зрозуміти, з якою метою її укладено. Безпековий характер цієї угоди – це пріоритет номер один для нашої країни, уряду та президента", – наголосив прем'єр.

В угоді міститься посилання на Будапештський меморандум, який підкреслює внесок України у міжнародну безпеку шляхом відмови від третього за величиною ядерного арсеналу у світі.

Очікується, що документ буде розглянутий урядом України та остаточно узгоджений під час переговорів між президентами України та США.

Основні положення угоди про рідкісноземельні метали:

створення інвестиційного фонду - Україна та США на рівних управлятимуть Фондом відбудови України;

прив’язка до безпекових гарантій - угода є частиною архітектури безпеки, включаючи підтримку вступу України в НАТО або альтернативні гарантії;

фінансування фонду - 50% доходів України від ренти чи ліцензій на корисні копалини та дивідендів на об’єкти інфраструктури направлятимуться у фонд;

спільні внески США та України - кошти будуть інвестовані у відновлення, економіку та безпеку України;

визнання внеску України у міжнародну безпеку - згадка про відмову від ядерного арсеналу (відсилання до Будапештського меморандуму);

управління фондом - здійснюється спільно урядами України та США.

Угоду погоджено

Вчора видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що Україна і США погодили деталі угоди щодо рідкісноземельних металів. У тексті зазначалось, що Україна готова підписати угоду, яка передбачає спільну зі США розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом.

За інформацією FT, остаточний варіант угоди передбачає створення фонду, до якого Україна буде відраховувати 50 відсотків доходів із продажу рідкісноземельних ресурсів.