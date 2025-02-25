Україна та США погодили деталі угоди щодо корисних копалин, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише видання, за словами українських чиновників, Київ готовий підписати угоду про спільну розробку своїх мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом. Чиновники стверджували, що їм вдалося виторгувати набагато вигідніші умови для України, і представляли угоду як спосіб розширити відносини зі США, щоб зміцнити перспективи після трьох років війни.

"Угода щодо корисних копалин - це тільки частина картини. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що це частина загальної картини", - заявила у вівторок Financial Times віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Остаточний варіант угоди, датований 24 лютого, який потрапив у розпорядження FT, передбачає створення фонду, до якого Україна відраховуватиме 50 відсотків доходів від "майбутньої монетизації" належних державі мінеральних ресурсів, включно з нафтою і газом, і супутньої логістики. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

До нього не входять мінеральні ресурси, які вже надходять до державної скарбниці України, тобто він не буде охоплювати діяльність "Нафтогазу" і "Укрнафти", найбільших українських виробників газу і нафти.

Однак в угоді відсутні будь-які посилання на гарантії безпеки з боку США, на яких Київ спочатку наполягав в обмін на згоду на угоду. Крім того, такі важливі питання, як розмір частки США у фонді та умови угод "спільного володіння", мають бути врегульовані в наступних угодах.

Українські офіційні особи заявили, що угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Вони також повідомили, що найближчими тижнями президент Володимир Зеленський вирушить до Білого дому на церемонію підписання угоди з президентом США Дональдом Трампом.

"Це буде можливість для президента обговорити загальну картину. А після цього ми зможемо подумати про подальші кроки", - сказав один із чиновників.

Угода між Україною та США

США запропонували Україні угоду щодо рідкісноземельних металів, яка передбачала створення фонду на 500 млрд доларів, де Вашингтон отримав би економічні та управлінські права. На думку Дональда Трампа, це мало б стати способом "відшкодування" американської допомоги. Володимир Зеленський наголосив, що обсяг підтримки становив 100 млрд доларів і не може вважатися боргом.

Раніше у США заявляли, що нібито Україна та США мали б підписати угоду про надра минулого тижня.