Кабмін сьогодні розгляне текст угоди зі США, - Шмигаль

Кабінет міністрів України сьогодні розгляне текст угоди зі Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на телемарафоні.

"Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання", - сказав він.

За його словами, підписання відбудеться після того, як президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовлять про гарантії безпеки

"В присутності президентів представник уряду підпише цей попередній договір", - додав Шмигаль.

Прем'єр повідомив, що ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду, її підписання у відриві від гарантій безпеки для України.

Шмигаль зазначив, що договір матиме юридичну силу та передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, "де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його".