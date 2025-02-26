Кабмін сьогодні розгляне текст угоди зі США, - Шмигаль
Кабінет міністрів України сьогодні розгляне текст угоди зі Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України".
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на телемарафоні.
"Сьогодні уряд буде розглядати текст цієї угоди, уповноважувати міністрів для подальшого підписання", - сказав він.
За його словами, підписання відбудеться після того, як президенти Володимир Зеленський та Дональд Трамп домовлять про гарантії безпеки
"В присутності президентів представник уряду підпише цей попередній договір", - додав Шмигаль.
Прем'єр повідомив, що ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду, її підписання у відриві від гарантій безпеки для України.
Шмигаль зазначив, що договір матиме юридичну силу та передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, "де і Україна, і США на рівних будуть управляти цим фондом, наповнювати його".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський може цього тижня відвідати Вашингтон і зустрітися з Дональдом Трампом. Очікується, що під час цього візиту Київ і Вашингтон укладуть угоду про корисні копалини.
Згідно з численними джерелами, українська та американська сторони близькі до укладення угоди щодо природних ресурсів. Хоча раніше адміністрація президента США Дональда Трампа висувала жорсткі вимоги, після напружених переговорів сторони дійшли компромісу.