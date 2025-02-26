Зеленский о соглашении с США: может иметь большой успех или тихонько пройти

Соглашение между Украиной и США

Напомним, вчера, 25 февраля, издание Financial Times со ссылкой на источники писало, что Украина и США согласовали детали соглашения по редкоземельным металлам. В тексте отмечалось, что Украина готова подписать соглашение, которое предусматривает совместную с США разработку своих минеральных ресурсов, включая нефть и газ.

По информации FT, окончательный вариант соглашения предусматривает создание фонда, в который Украина будет отчислять 50 процентов доходов от продажи редкоземельных ресурсов.

Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и США фактически отработали окончательный вариант соглашения по редкоземельным металлам. На сегодня это соглашение называется "Соглашением об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины".

К тому же сегодня Кабинет министров Украины рассмотрит текст этого соглашения.

Более подробно о том, что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны, - читайте в материале РБК-Украина.

Также РБК-Украина расписало суть соглашения, что предшествовало окончательному варианту и чего ожидать дальше.

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