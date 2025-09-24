Зеленський про удари по росіянах в Криму: наші далекобійні дрони дають результати

Удари по росіянах в Криму

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня українські військові уразили два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

Ввечері 21 вересня росіяни поскаржилися на атаку українських дронів по санаторію "Форос" в тимчасово окупованому Криму. Це місце відоме як "дача ФСБ", де неодноразово особисто відпочивав російський диктатор Володимир Путін.

А українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

За даними російських ЗМІ, в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.