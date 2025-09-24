Зеленський про удари по росіянах в Криму: наші далекобійні дрони дають результати

Українські далекобійні дрони точно б'ють по російських загарбниках у тимчасово окупованому Криму та знищують логістику ворога.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи у Нью-Йорку.
Зеленський зазначив, що українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на одну велику військову базу.
"Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями", - сказав президент.
Нагадаємо, в ніч на 23 вересня українські військові уразили два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.
Ввечері 21 вересня росіяни поскаржилися на атаку українських дронів по санаторію "Форос" в тимчасово окупованому Криму. Це місце відоме як "дача ФСБ", де неодноразово особисто відпочивав російський диктатор Володимир Путін.
А українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.
За даними російських ЗМІ, в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.