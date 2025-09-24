Зеленский об ударах по россиянам в Крыму: наши дальнобойные дроны дают результаты

Украинские дальнобойные дроны точно бьют по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму и уничтожают логистику врага.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Крымской платформы в Нью-Йорке.
Зеленский отметил, что украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в одну большую военную базу.
"Мы должны делать это, чтобы защитить жизни наших людей. Наши дальнобойные дроны точно бьют, наше давление на российскую логистику дает результаты. И российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями", - сказал президент.
Напомним, в ночь на 23 сентября украинские военные поразили два самолета на аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.
Вечером 21 сентября россияне пожаловались на атаку украинских дронов по санаторию "Форос" во временно оккупированном Крыму. Это место известно как "дача ФСБ", где неоднократно лично отдыхал российский диктатор Владимир Путин.
А украинская разведка впервые в истории уничтожила два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка". Это произошло во временно оккупированном Крыму.
По данным российских СМИ, во временно оккупированном Крыму в результате атаки в ночь на 21 сентября были повреждены объекты противовоздушной обороны и военная инфраструктура.