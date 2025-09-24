Зеленский об ударах по россиянам в Крыму: наши дальнобойные дроны дают результаты

Зеленский отметил, что украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в одну большую военную базу.

"Мы должны делать это, чтобы защитить жизни наших людей. Наши дальнобойные дроны точно бьют, наше давление на российскую логистику дает результаты. И российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями", - сказал президент.