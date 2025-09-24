Зеленський про удари по росіянах в Криму: наші далекобійні дрони дають результати

Українські далекобійні дрони точно б'ють по російських загарбниках у тимчасово окупованому Криму та знищують логістику ворога.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на саміті Кримської платформи у Нью-Йорку.

"Ми повинні робити це, щоб захистити життя наших людей. Наші далекобійні дрони точно б'ють, наш тиск на російську логістику дає результати. І російська воєнна машина зіткнулася з дуже серйозними складностями", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на одну велику військову базу.

Удари по росіянах в Криму

Нагадаємо, в ніч на 23 вересня українські військові уразили два літаки на аеродромі "Кача" в окупованому Криму.

Ввечері 21 вересня росіяни поскаржилися на атаку українських дронів по санаторію "Форос" в тимчасово окупованому Криму. Це місце відоме як "дача ФСБ", де неодноразово особисто відпочивав російський диктатор Володимир Путін.

А українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталось в тимчасово окупованому Криму.

За даними російських ЗМІ, в тимчасово окупованому Криму внаслідок атаки в ніч на 21 вересня було пошкоджено об’єкти протиповітряної оборони та військову інфраструктуру.