Зеленский об ударах по россиянам в Крыму: наши дальнобойные дроны дают результаты

Украинские дальнобойные дроны точно бьют по российским захватчикам во временно оккупированном Крыму и уничтожают логистику врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на саммите Крымской платформы в Нью-Йорке.