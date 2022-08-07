"Никто не остановит ветер, в случае непоправимого": Зеленский о ЗАЭС

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на российские удары по Запорожской АЭС. В случае катастрофы ветер разнесет радиоактивное загрязнение за пределы Украины.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил Зеленский в своем обращении .

Сегодня глава Украинского государства разговаривал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, он проинформировал его об угрозе, которую РФ создала ударами по Запорожской АЭС.

"Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай Бог произойдет что-то непоправимое, и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что принципиальный ответ международного сообщества на российские удары по Запорожской АЭС нужен уже сейчас.