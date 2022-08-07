"Никто не остановит ветер, в случае непоправимого": Зеленский о ЗАЭС
Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество отреагировать на российские удары по Запорожской АЭС. В случае катастрофы ветер разнесет радиоактивное загрязнение за пределы Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Зеленский в своем обращении.
Сегодня глава Украинского государства разговаривал с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В частности, он проинформировал его об угрозе, которую РФ создала ударами по Запорожской АЭС.
"Нет такого народа в мире, который может чувствовать себя безопасно, когда государство-террорист обстреливает атомную станцию. Не дай Бог произойдет что-то непоправимое, и никто не остановит ветер, который будет разносить радиоактивное загрязнение", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что принципиальный ответ международного сообщества на российские удары по Запорожской АЭС нужен уже сейчас.
Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС. Появилась угроза распыления радиоактивных веществ. После этого персонал станции отключил от питания четвертый энергоблок.
По словам главы Запорожской ОВА, сейчас нет угрозы радиационной аварии на ЗАЭС.
6 августа оккупанты снова обстреляли площадку Запорожской АЭС. Снаряды попали на территорию рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.
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