"Ніхто не зупинить вітер, у випадку непоправного": Зеленський про ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на російські удари по Запорізькій АЕС. У разі катастрофи вітер рознесе радіоактивне забруднення за межі України.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський у своєму зверненні.
Сьогодні глава Української держави розмовляв з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зокрема, він поінформував його про загрозу, яку РФ створила ударами по Запорізькій АЕС.
"Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже станеться щось непоправне, і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що принципова відповідь міжнародної спільноти на російські удари по Запорізькій АЕС потрібна уже зараз.
Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин. Після цього персонал станції відімкнув від живлення четвертий енергоблок.
За словами глави Запорізької ОВА, наразі немає загрози радіаційної аварії на ЗАЕС.
6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
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