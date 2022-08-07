ua ru
Нд, 07 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Ніхто не зупинить вітер, у випадку непоправного": Зеленський про ЗАЕС

Новость на русском →
Неділя 07 серпня 2022 21:21
"Ніхто не зупинить вітер, у випадку непоправного": Зеленський про ЗАЕС Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на російські удари по Запорізькій АЕС. У разі катастрофи вітер рознесе радіоактивне забруднення за межі України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський у своєму зверненні.

Сьогодні глава Української держави розмовляв з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зокрема, він поінформував його про загрозу, яку РФ створила ударами по Запорізькій АЕС.

"Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже станеться щось непоправне, і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що принципова відповідь міжнародної спільноти на російські удари по Запорізькій АЕС потрібна уже зараз.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин. Після цього персонал станції відімкнув від живлення четвертий енергоблок.

За словами глави Запорізької ОВА, наразі немає загрози радіаційної аварії на ЗАЕС.

6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Запорожская АЭС
NEWS
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
ЗСУ за добу ліквідували близько 300 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз