"Ніхто не зупинить вітер, у випадку непоправного": Зеленський про ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту відреагувати на російські удари по Запорізькій АЕС. У разі катастрофи вітер рознесе радіоактивне забруднення за межі України.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив Зеленський у своєму зверненні .

Сьогодні глава Української держави розмовляв з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Зокрема, він поінформував його про загрозу, яку РФ створила ударами по Запорізькій АЕС.

"Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже станеться щось непоправне, і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що принципова відповідь міжнародної спільноти на російські удари по Запорізькій АЕС потрібна уже зараз.