Зеленський: удар РФ по Києву стався саме під час обговорення санкцій з конгресменами

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар балістикою по Києву стався саме під час його зустрічі з американськими конгресменами, на якій обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилення санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.

"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить", - написав президент.

Він розповів, що обговорював питання захисту від подібних атак із конгресменами Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.

Фото: президент України обговорив санкції проти РФ з американськими сенаторами (t.me/V_Zelenskiy_official)

За словами Зеленського, коли люди спали, у небі були спалахи від вибухів. Основною мішенню знову стали Київ та цивільна інфраструктура - житлові будинки, пологовий будинок, енергетика й логістика.

"Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є і постраждалі", - зазначив президент.

Працюють екстрені служби - в одній із будівель заблоковані люди. У частині регіонів країни досі триває повітряна загроза.

За його словами, у США зараз є можливість відреагувати сильно - потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя людей, а також реалізація санкцій проти Росії й тих, хто допомагає їй заробляти.

Президент подякував обом партіям у Конгресі за готовність допомагати захищати життя українців.