Зеленський: удар РФ по Києву стався саме під час обговорення санкцій з конгресменами
Президент Володимир Зеленський заявив, що російський удар балістикою по Києву стався саме під час його зустрічі з американськими конгресменами, на якій обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилення санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Володимира Зеленського.
"Сьогодні росіяни завдали удару балістикою по Києву якраз тоді, коли на зустрічі з конгресменами ми обговорювали закон Ліндсі Грема та необхідність посилити санкції. Цю війну Росія без тиску не завершить", - написав президент.
Він розповів, що обговорював питання захисту від подібних атак із конгресменами Браяном Фіцпатріком, Майклом Квіглі, Марсі Каптур, Джаредом Голденом, Джо Вілсоном та Грегорі Міксом.
Фото: президент України обговорив санкції проти РФ з американськими сенаторами (t.me/V_Zelenskiy_official)
За словами Зеленського, коли люди спали, у небі були спалахи від вибухів. Основною мішенню знову стали Київ та цивільна інфраструктура - житлові будинки, пологовий будинок, енергетика й логістика.
"Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є і постраждалі", - зазначив президент.
Працюють екстрені служби - в одній із будівель заблоковані люди. У частині регіонів країни досі триває повітряна загроза.
За його словами, у США зараз є можливість відреагувати сильно - потрібні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя людей, а також реалізація санкцій проти Росії й тих, хто допомагає їй заробляти.
Президент подякував обом партіям у Конгресі за готовність допомагати захищати життя українців.
Нагадаємо, у своєму виступі на Генасамблеї ООН Зеленський заявляв, що українці розуміють: ця зима може бути дуже складною, і закликав зупинити війну Путіна.
Того ж дня раніше президент казав, що у Києва є шанс завершити війну з Росією до зими - за його словами, Україна може домогтись цього протягом наступних двох місяців, однак їй знадобиться допомога партнерів.