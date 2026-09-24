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Зеленский: удар РФ по Киеву произошел как раз при обсуждении санкций с конгрессменами

03:33 24.09.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Зеленский: удар РФ по Киеву произошел как раз при обсуждении санкций с конгрессменами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар по баллистике по Киеву произошел именно во время его встречи с американскими конгрессменами, на которой обсуждали закон Линдси Грэма и необходимость усиления санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

"Сегодня россияне нанесли удар баллистике по Киеву как раз тогда, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэма и необходимость ужесточить санкции. Эту войну Россия без давления не завершит", - написал президент.

Он рассказал, что обсуждал вопросы защиты от подобных атак с конгрессменами Брайаном Фицпатриком, Майклом Квигли, Марси Каптур, Джаредом Голденом, Джо Уилсоном и Грегори Миксом.

Фото: президент Украины обсудил санкции против РФ с американскими сенаторами (t.me/V_Zelenskiy_official)

По словам Зеленского, когда люди спали, в небе были вспышки взрывов. Основной мишенью снова стали Киев и гражданская инфраструктура - жилые дома, роддом, энергетика и логистика.

"Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования всем родным и близким. Также есть и пострадавшие", - отметил президент.

Работают экстренные службы - в одном из зданий заблокированы люди. В части регионов страны до сих пор продолжается воздушная угроза.

Зеленский: удар РФ по Киеву произошел как раз при обсуждении санкций с конгрессменами

По его словам, у США сейчас есть возможность отреагировать сильно - нужны перехватчики баллистики, чтобы защитить жизнь людей, а также реализация санкций против России и тех, кто помогает ей зарабатывать.

Президент поблагодарил обе партии в Конгрессе за готовность помогать защищать жизнь украинцев.

Напомним, в своем выступлении на Генассамблее ООН Зеленский заявлял, что украинцы понимают: эта зима может быть очень сложной и призвал остановить войну Путина.

В тот же день президент говорил, что у Киева есть шанс завершить войну с Россией до зимы - по его словам, Украина может добиться этого в течение следующих двух месяцев, однако ей понадобится помощь партнеров.

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