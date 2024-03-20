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Усі жертви сьогоднішнього російського удару по Харкову були цивільними, - поліція

Харків, Середа 20 березня 2024 21:41
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Усі жертви сьогоднішнього російського удару по Харкову були цивільними, - поліція Фото: наслідки ракетного удару по Харкову 20 березня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Володимир Костирін

Усі п'ять загиблих у Харкові внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару є цивільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку начальника Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергія Болвінова.

За попередніми даними, жертвами стали двоє жінок та троє чоловіків.

"Всі жертви денного обстрілу Харкова - цивільні. Ми відібрали зразки ДНК всіх п'яти тіл, криміналісти працюватимуть всю ніч. Маємо встановити та порівняти з тими зразками, які надали родичі ймовірних жертв", - сказав він.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, за оновленими даними, станом на 21:30 відомо про 9 постраждалих, 1 особа була врятована.

Болвінов зазначив, що загалом в будівлі на момент російського обстрілу було 65 людей.

"Швидкість ракети в момент влучання могла бути понад 1000 кілометрів на годину", - сказав він та додав, що нині продовжується збір інформації щодо ворожої атаки та наслідків.

Наслідки обстрілу Харкова 20 березня (facebook.com / Сергій Болвінов)

Ракетний удар по Харкову 20 березня

Нагадаємо, раніше сьогодні, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час російської ракетної атаки. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горіла одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-59.

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