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Удар по Харкову. Терехов заявив, що є зниклі безвісти

Середа 20 березня 2024 22:30
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Удар по Харкову. Терехов заявив, що є зниклі безвісти Фото: Ігор Терехов (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В результаті ракетного удару росіянами по місту Харків вдень 20 березня зниклими безвісти вважаються 5 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram.

"На додачу до пʼяти загиблих маємо ще стільки ж тих, хто зник без весті. Їхні особи встановлені, але самі вони не знаходяться ані серед поранених, ані серед загиблих", - написав Терехов.

За його даними, станом на 22:30 поранених на даний момент вже девʼятеро. Також рятувальники майже ліквідували пожежу, однак є тління у постраждалій будівлі. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Ракетний удар по Харкову 20 березня

Нагадаємо, раніше сьогодні, 20 березня, у Харкові пролунав вибух під час російської ракетної атаки. Пізніше стало відомо про попадання в Холодногірському районі, постраждалих і сильну пожежу. Наразі через обстріл Харкова 20 березня вже відомо про п'ятьох загиблих.

Нагадаємо, що крім пожежі, викликаної обстрілом російських окупантів, у Харкові горіла одноповерхова складська будівля на вулиці Греківській, в районі Левади. Її гасять вісім підрозділів на автоцистернах

За попередніми даними, удар був завданий ракетою Х-59.

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