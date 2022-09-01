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Зеленский - участникам Венецианского кинофестиваля: РФ хочет, чтобы мир совершил три ошибки

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Италия, Четверг 01 сентября 2022 03:10
Зеленский - участникам Венецианского кинофестиваля: РФ хочет, чтобы мир совершил три ошибки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В среду, 31 августа, в Италии прошла церемония открытия 79-го Венецианского международного кинофестиваля. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам и гостям фестиваля с речью об Украине и войне, которую Россия ведет уже 189 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

Он призвал деятелей культуры не быть равнодушными к войне, которую развязала Россия. К участникам фестиваля он обратился на понятном для них языке кино.

"Эта история - вне конкурса и вне человечности и здравого смысла. Хоррор продолжительностью не 120 минут, а 189 дней. 189 дней войны, которая идет в Украине и от которой якобы устали Европа и мир. Так говорит Россия. Этого хочет Россия. Примитивный сюжет в трех актах, чтобы мир совершил три драматические ошибки: привык к войне, смирился с войной, забыл о войне", - рассказал Зеленский.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале. Участники мероприятия аплодировали стоя.

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