ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський - учасникам Венеціанського кінофестивалю: РФ хоче, щоб світ зробив три помилки

Новость на русском →
Італія, Четвер 01 вересня 2022 03:10
Зеленський - учасникам Венеціанського кінофестивалю: РФ хоче, щоб світ зробив три помилки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У середу, 31 серпня, в Італії пройшла церемонія відкриття 79-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників та гостей фестивалю з промовою про Україну та війну, яку Росія веде вже 189 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

Він закликав діячів культури не бути байдужими до війни, яку розв'язала Росія. До учасників фестивалю він звернувся зрозумілою для них мовою кіно.

"Ця історія-поза конкурсом і поза людяністю і здоровим глуздом. Хоррор тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів. 189 днів війни, яка йде в Україні і від якої нібито втомилися Європа і світ. Так говорить Росія. Цього хоче Росія. Примітивний сюжет в трьох актах, щоб світ зробив три драматичні помилки: звик до війни, змирився з війною, забув про війну", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, в травні президент України Володимир Зеленський виступив по відеозв'язку на Каннському кінофестивалі. Учасники заходу аплодували стоячи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський
NEWS
У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
У відповідь на ядерний шантаж. Зеленський закликав ввести новий пакет санкцій проти РФ
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок