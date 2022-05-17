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"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на Каннском кинофестивале

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 22:24
"Я уверен, что диктатор проиграет": Зеленский выступил на Каннском кинофестивале Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на Каннском кинофестивале. Участники мероприятия аплодировали стоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Дом.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к присутствующим на церемонии открытия 75 кинофестиваля. Он отметил уверенность в победе Украины.

"Я уверен, что диктатор проиграет. Мы победим в этой войне", - заявил Зеленский.

Напомним, российские оккупанты не прекращают попыток показать хоть какую-то победу в войне. Президент Украины Владимир Зеленский назвал их "сумасшедшими".

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Владимир Зеленский
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