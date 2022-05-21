Зеленский об участии Беларуси в войне против Украины: дьявол в деталях

Давление России на Украину было задолго до начала широкомасштабного вторжения, однако все понимали, что происходит подготовка. Однако какую роль сыграет Беларусь никто до конца не знал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского.
"Объем или наглость того, что мы увидели, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки, а другое дело, что именно из Беларуси улетают ракеты", - заявил президент.
Он подчеркнул, что разница кажется небольшая и что предупреждали, что с другой стороны может начаться наступление.
"Но разница большая. Ты воюешь с кем? С теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые переходят сквозь Беларусь и идут в Украину или воюешь с двумя странами? Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца не знал, что происходит заранее. Подробности никто не знал. Все готовились к разным мероприятиям. Больше подробностей, чем знали мы, никто не имел", - добавил Зеленский.
Ранее 4 мая в Минобороны Беларуси объявили о внезапной проверке сил реагирования Вооруженных сил. Они, среди прочего, включают переброску частей и подразделений в определенные районы.
5 мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует принимать участие в войне против Украины - мол, в "этом нет никакой необходимости".
Между тем в Генштабе ВСУ не исключают провокаций, и сообщают, что Беларусь наращивает системы ПВО на границе.
Напомним также, что ранее страны-члены ОДБК (военно-политическая международная организация, в которую входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) заявляли, что не изъявляют желания участвовать в войне против Украины.
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