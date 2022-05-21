Зеленский об участии Беларуси в войне против Украины: дьявол в деталях

Давление России на Украину было задолго до начала широкомасштабного вторжения, однако все понимали, что происходит подготовка. Однако какую роль сыграет Беларусь никто до конца не знал.

"Объем или наглость того, что мы увидели, никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси наверняка пойдут танки, а другое дело, что именно из Беларуси улетают ракеты", - заявил президент.

Он подчеркнул, что разница кажется небольшая и что предупреждали, что с другой стороны может начаться наступление.

"Но разница большая. Ты воюешь с кем? С теми силами и средствами, которые на территории Беларуси, которые переходят сквозь Беларусь и идут в Украину или воюешь с двумя странами? Дьявол в деталях. Поэтому никто до конца не знал, что происходит заранее. Подробности никто не знал. Все готовились к разным мероприятиям. Больше подробностей, чем знали мы, никто не имел", - добавил Зеленский.