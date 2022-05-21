Зеленський про участь Білорусі у війні проти України: диявол в деталях

Тиск Росії на Україну був задовго до початку широкомасштабного вторгнення, проте всі розуміли, що відбувається підготовка. Однак яку роль зіграє Білорусь ніхто до кінця не знав.

"Обсяг або нахабство того, що ми побачили, ніхто не розумів до кінця. Одна справа, коли ти розумієш, що з боку Білорусі напевно підуть танки, а інша справа, що саме з Білорусі відлітають ракети", - заявив президент.

Він підкреслив, що різниця здається невелика і що попереджали, що з іншого боку може початися наступ.

"Але різниця велика. Ти воюєш з ким? З тими силами і засобами, які на території Білорусі, які переходять крізь Білорусь і йдуть в Україну або воюєш з двома країнами? Диявол в деталях. Тому ніхто до кінця не знав, що відбувається заздалегідь. Подробиці ніхто не знав. Всі готувалися до різних заходів. Більше подробиць, ніж знали ми, ніхто не мав", - додав Зеленський.