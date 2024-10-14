Зеленський цього тижня представить план перемоги у Раді

План перемоги

Нагадаємо, вперше президент України Володимир Зеленський заявив про план перемоги лише кілька місяців тому.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але глава держави без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

При цьому в плані згадується і операція українських захисників у Курській області, в ході якої вдалося досягти успіхів як у контролі територій ворога, так і в поповненні обмінного фонду.

Зеленський нещодавно пояснював, що план перемоги необхідний, щоб змусити Росію завершити війну за допомогою дипломатії.

До речі, сьогодні, 14 жовтня, посол України у Німеччині Олексій Макєєв запевняв, що план перемоги може бути представлений публічно найближчими днями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.