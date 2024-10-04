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Зеленський про план перемоги: не скасовує саміт миру, а посилює позицію України

П'ятниця 04 жовтня 2024 22:53
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Зеленський про план перемоги: не скасовує саміт миру, а посилює позицію України Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/mil.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

План перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру. Така ініціатива потрібна, щоб посилити позицію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з очільниками громад Сумської області.

Глава держави розповів, що план перемоги необхідний, щоб примусити Росію до дипломатичного завершення війни. Тому в України має бути сильна позиція.

За його словами, якщо союзники справді хочуть, щоб Україна перемогла, це необхідно підкріпити діями, а не лише розмовами.

"Він (план перемоги - ред.) не скасовує саміт миру, він просто дуже сильно посилює. У цьому і тактика - Україна має на будь-який саміт прийти максимально сильною. Ми вважаємо, що це можна зробити за ці найближчі місяці", - пояснив Зеленський.

Президент розповів, що після того, як він представив план перемоги, Україна "може щось почути від партнерів".

"Якісь кроки вперед можуть бути. Почуємо. Обов'язково максимально якісь речі, можливо, без деталізації зброї, ми суспільству скажемо", - уточнив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, Україна лише нещодавно завершила роботу над планом перемоги. Таку ініціативу президент України Володимир Зеленський представив під час свого візиту до США президенту Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Повний зміст плану перемоги наразі невідомий. Але, за словами керівника ОП Андрія Єрмака, ініціативу представлять українцям.

Коментуючи план перемоги, у Держдепі США наголосили, що він містить продуктивні кроки. Обговорення з цього питання продовжуватимуться, уточнили в американському відомстві.

Більш детально про план перемоги - у матеріалі РБК-Україна.

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