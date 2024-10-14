План перемоги України опублікують найближчими днями, - посол

План перемоги України у війні з Росією представлять незабаром. Це може статися найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Олексія Макеєва, якого цитує Tagesschau.

Частина плану включає військові, дипломатичні та економічні кроки, щоб змусити Росію йти на переговори. Йдеться також про санкції проти Росії.

Дипломат в ефірі ZDF заявив, що перші подробиці плану перемоги України будуть опубліковані найближчими днями.

План перемоги України

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні з Росією. Поки план не був представлений українцям.

Глава держави показав план президенту США Джо Байдену, оскільки, за словами Зеленського, багато рішень залежать від кроків США. Також план представили кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Доналду Трампу.

Крім того, Зеленський ознайомив з планом європейських лідерів - прем'єр-міністрів Британії та Італії, президента Франції та канцлера Німеччини.

У Зеленського заявляли, що незабаром план перемоги презентують українцям.

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