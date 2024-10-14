RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский на этой неделе представит план победы в Раде

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент Украины Владимир Зеленский публично представит план победы. Это произойдет во время выступления главы государства в Раде на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко в Telegram и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

Лещенко рассказал, что выступление Зеленского в Раде состоится в среду, 16 октября. 

"Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия - это публичное представление плана победы" - уточнил советник руководителя ОП. 

В свою очередь Гончаренко подтвердил такую информацию.

Обновлено 17:44

Собеседник РБК-Украина в Раде подтвердил, что президент представит план победы в парламенте. 

"Да, должно быть заседание в среду утром, и президент должен представить план победы. Это будет презентация этого плана для Украины", - сказал он.

План победы

Напомним, впервые президент Украины Владимир Зеленский заявил о плане победы только несколько месяцев назад.

Полное содержание документа публично пока не раскрывали, но глава государства без подробностей рассказывал о его отдельных пунктах. В частности, в плане победы речь идет о сильной военной поддержке Украины, свободном использовании военной помощи для ВСУ, экономической поддержке и не только.

При этом в плане упоминается и операция украинских защитников в Курской области, в ходе которой удалось достичь успехов как в контроле над территориями врага, так и в пополнении обменного фонда.

Зеленский недавно объяснял, что план победы необходим, чтобы принудить Россию к завершению войны при помощи дипломатии.

К слову, сегодня, 14 октября, посол Украины в Германии Алексей Макеев заверял, что план победы может быть представлен публично в ближайшие дни.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОфис президентаВерховная радаВойна в Украине