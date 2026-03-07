Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції

Зеленський поінформував, що говорив сьогодні із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери встигли обговорити всі ключові речі, які зараз "важливі для безпеки наших країн та Європи". Зокрема, ситуацію в Україні та ключові потреби оборони нашої держави.

"Я поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі, а також про події на фронті. Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту", - повідомив президент.

Також глава держави наголосив, що важливо, щоб все ж була реалізована домовленість щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також новий санкційний пакет проти Росії.

Окрім того, лідери говорили про Близький Схід та регіон Затоки - ситуацію навколо Ірану та її перспективи.

"Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "Шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", - підкреслив Зеленський.

Резюмуючи президент додав, Україна готується із Францією "до наших спільних форматів дипломатичної роботи" найближчими тижнями.