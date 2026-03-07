Зеленский: этой зимой ВСУ удержали все ключевые оборонительные позиции

Зеленский проинформировал, что говорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры успели обсудить все ключевые вещи, которые сейчас "важны для безопасности наших стран и Европы". В частности, ситуацию в Украине и ключевые потребности обороны нашего государства.

"Я проинформировал о последствиях российского массированного удара этой ночью, а также о событиях на фронте. Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты", - сообщил президент.

Также глава государства подчеркнул, что важно, чтобы все же была реализована договоренность о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие два года, а также новый санкционный пакет против России.

Кроме того, лидеры говорили о Ближнем Востоке и регионе Залива - ситуации вокруг Ирана и ее перспективах.

"Эмманюэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе - украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Резюмируя президент добавил, Украина готовится с Францией "к нашим совместным форматам дипломатической работы" в ближайшие недели.