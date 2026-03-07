Зеленський: цієї зими ЗСУ втримали всі ключові оборонні позиції
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія під час зими 2025-2026 досягла значних результатів та втримала всі ключові оборонні позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.
Зеленський поінформував, що говорив сьогодні із президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери встигли обговорити всі ключові речі, які зараз "важливі для безпеки наших країн та Європи". Зокрема, ситуацію в Україні та ключові потреби оборони нашої держави.
"Я поінформував про наслідки російського масованого удару цієї ночі, а також про події на фронті. Українські воїни досягли відчутних результатів за цю зиму та втримали всі ключові напрямки захисту", - повідомив президент.
Також глава держави наголосив, що важливо, щоб все ж була реалізована домовленість щодо 90 млрд євро підтримки для України на найближчі два роки, а також новий санкційний пакет проти Росії.
Окрім того, лідери говорили про Близький Схід та регіон Затоки - ситуацію навколо Ірану та її перспективи.
"Емманюель підтримав нашу роботу заради більшої безпеки в регіоні – український захист від "Шахедів" дійсно найбільш досвідчений, і саме український досвід може стати однією з основ оновленої та більш ефективної колективної безпеки з усіма партнерами", - підкреслив Зеленський.
Резюмуючи президент додав, Україна готується із Францією "до наших спільних форматів дипломатичної роботи" найближчими тижнями.
Успіхи Сил оборони України
Нагадаємо, нещодавно американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що за останні два тижні лютого 2026 року українські військові вперше з часу льотного контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.
Також у Головному управлінні розвідки МО України сьогодні відзвітували, що разом з іншими Силами оборони України зупинили наступ РФ на Запоріжжя у своїй смузі відповідальності.
До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що війна в Україні не зайшла в глухий кут. Причиною цього він назвав втрати Росії та наступальні операції української армії.