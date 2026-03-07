Зеленский: этой зимой ВСУ удержали все ключевые оборонительные позиции
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия во время зимы 2025-2026 достигла значительных результатов и удержала все ключевые оборонительные позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский проинформировал, что говорил сегодня с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры успели обсудить все ключевые вещи, которые сейчас "важны для безопасности наших стран и Европы". В частности, ситуацию в Украине и ключевые потребности обороны нашего государства.
"Я проинформировал о последствиях российского массированного удара этой ночью, а также о событиях на фронте. Украинские воины достигли ощутимых результатов за эту зиму и удержали все ключевые направления защиты", - сообщил президент.
Также глава государства подчеркнул, что важно, чтобы все же была реализована договоренность о 90 млрд евро поддержки для Украины на ближайшие два года, а также новый санкционный пакет против России.
Кроме того, лидеры говорили о Ближнем Востоке и регионе Залива - ситуации вокруг Ирана и ее перспективах.
"Эмманюэль поддержал нашу работу ради большей безопасности в регионе - украинская защита от "Шахедов" действительно наиболее опытная, и именно украинский опыт может стать одной из основ обновленной и более эффективной коллективной безопасности со всеми партнерами", - подчеркнул Зеленский.
Резюмируя президент добавил, Украина готовится с Францией "к нашим совместным форматам дипломатической работы" в ближайшие недели.
Успехи Сил обороны Украины
Напомним, недавно американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что за последние две недели февраля 2026 года украинские военные впервые со времени летного контрнаступления 2023 года освободили больше территории, чем потеряли.
Также в Главном управлении разведки МО Украины сегодня отчитались, что вместе с другими Силами обороны Украины остановили наступление РФ на Запорожье в своей полосе ответственности.
К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский считает, что война в Украине не зашла в тупик. Причиной этого он назвал потери России и наступательные операции украинской армии.