Українські військові зможуть керувати дронами, перебуваючи далеко від фронту, - Федоров

Українські військові з часом зможуть керувати дронами, перебуваючи далеко від лінії фронту. Така технологія вже працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова під час форуму "Україна. Рік 2024".

"Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БПЛА можна запускати дистанційно. Але по факту нинішні технології дозволяють це робити", - сказав він.

За словами Федорова, Україна має доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО.

"Мова йде поки що не про всі типи БПЛА або платформ, і не про масове застосування, але я думаю, що це питання часу", - зазначив міністр.

Федоров згодом додав, що "хлопці з Вінниці та Львова" зможуть управляти БПЛА на фронті.

Дрони українського виробництва

На озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.

Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

За його словами, за минулий рік українська "оборонка" виросла в шість разів.

Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії.