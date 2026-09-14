UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Зеленський про перехоплювачі реактивних "Шахедів": прискорюємо всі процеси

16:50 14.09.2026 Пн
2 хв
Україна шукає нові технологічні рішення проти дронів з рекактивними двигунами
aimg Олена Бджола
Фото: Президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)

Протидія російським реактивним "Шахедам" є головним викликом для ВПК України. Проте вже є нові розробки, які тестуються у прискореному темпі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Україна прискорює розробку перехоплювачів реактивних "Шахедів"

Зеленський заслухав доповіді щодо:

  • протидії російським "Шахедам",
  • роботи з виробниками щодо нового покоління перехоплювачів дронів для захисту від реактивних "Шахедів".

"Є розробки, тривають випробування. Прискорюємо всі процеси. Україні потрібен робочий інструмент захисту в достатніх обсягах і з необхідною ефективністю", - каже президент.

Ще він обговорив з міністром оборони Євгенієм Хмарою та Головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим кроки, які можуть пришвидшити результат.

"Фінансову основу для цієї роботи забезпечили", - пообіцяв Зеленський.

Ситуація на фронті

Також президент заслухав доповіді по ситуації на фронті.

"Захищаємо наші позиції та обороняємось активно. Особливо вдячний нашим воїнам на Донеччині: 3-му армійському корпусу, 66-й та 125-й механізованим бригадам, 46-й окремій аеромобільній бригаді. Слава Україні!" - резюмував він.

Раніше РБК-Україна писало, що незабаром стартує перший етап випробувань антибалістичної системи Freyja, яку Україна створює спільно з європейськими союзниками. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, Зеленський попередив, що Росія намагатиметься завадити реалізації проєкту та "вкинути якусь гадость", щоб затягнути об'єднання партнерів.

Також стало відомо, що Україна потребує від партнерів спільного виробництва зброї для протидії російським реактивним дронам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України