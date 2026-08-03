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"Вкинуть якусь гадость": Зеленський попередив про підступи Росії через проєкт FREYJA

19:56 03.08.2026 Пн
2 хв
Україна збирає Антибалістичну коаліцію, проте РФ готує провокації
aimg Олена Бджола
"Вкинуть якусь гадость": Зеленський попередив про підступи Росії через проєкт FREYJA Фото: президент України Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Проєкт FREYJA стане першим треком Антибалістичної коаліції попри намагання Росії завадити цьому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на зустрічі з послами України у Telegram.

Росія готує "гадость" щодо проєкту FREYJA

Зеленський зазначив, що українська антибалістична система FREYJA відкрита для європейських партнерів.

"У нас є ракети, є пускова, не вистачає деяких деталей. Ми зібрали країни-партнери, які мають той чи інший елемент, який нам потрібен. Ми відкриті до партнерів. Нам знадобляться і дуже важливі частини цієї системи, і фінансування", - каже він.

За словами Зеленського, росіяни робитимуть все, щоби вкинути "якусь "гадость" під час створення Антибалістичної коаліції.

"Для того, щоб відтермінувати об'єднання цих найсильніших компаній, які мають таку перспективу мати свою систему", - уточнив президент.

Антибалістика з надійними партнерами

Як говорить Зеленський, в Антибалістичній коаліції чекають і на ті країни, що сьогодні передають Україні ракети Patriot.

Також він зауважив, що створення антибалістики - це не тільки захист, але й конкуренція.

"Ми повинні всі рахуватися з Європою і повинні розуміти, що є ринок. І він дуже серйозний, багатомільярдний мілтек-ринок. Ми розуміємо, що ми створюємо не тільки захист для Європи, але й комусь конкурента", - повідомив він.

Президент назвав компанії, які можуть стати надійними партнерами:

  • Saab у Швеції,
  • німецькі компанії,
  • Lockheed Martin та Raytheon у США, є
  • Leonardo, дуже сильна італійська компанія.

"Нам потрібні не конкуренти, а ті, хто нас посилять і зблизять", - резюмував Зеленський.

Раніше РБК-Україна писало, що США і Україна продовжують реалізовувати домовленості, досягнуті під час нещодавніх переговорів. Сторони вже готують документи для нових проєктів у сфері ракетного озброєння.

Крім того, український антибалістичний проєкт "Фрея" повинен вийти на новий рівень на міжнародній арені. Про це заявив Зеленський на зустрічі з послами України.

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