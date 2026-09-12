"Часу обмаль": Зеленський анонсував випробування антибалістичної системи Freyja

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

За словами глави держави, він розраховує на те, що перші випробування розпочнуться до кінця грудня 2026 року.

"Часу обмаль", - наголосив Зеленський, коментуючи поспіх України у цьому питанні.

Він також офіційно підтвердив, що до цього проєкту продовжують приєднуватися нові європейські компанії. Так, нещодавно було підписано низку угод, однак президент не розкрив деталі.

До речі, під час візиту до Канади Зеленський розповів, що Україна планує вже до кінця року мати у своєму розпорядженні нову антибалістичну систему.

"Компанії сказали нам, що їм для цього потрібно, для нової балістичної системи, 20-30 років. Я сказав, що ми не хочемо такої довгої війни. Абсолютно ні. Це про інший світ, це про ХХ століття. Зараз нові технології, нова Україна, і ми можемо зробити це все швидше. І ми розраховуємо на те, що наприкінці цього року у нас буде перша система", - наголосив Зеленський.

Глава держави очікує, що під час запланованих на кінець вересня зустрічей у Нью-Йорку Україна отримає чіткіше розуміння подальшого графіка дій. Водночас наразі Київ розраховує на додаткові системи ППО Patriot.

Президент також зазначив, що Україна довіряє американській стороні, зокрема завдяки підтримці США у розвитку та впровадженні технологій.