Зеленский о перехватчиках реактивных "Шахедов": ускоряем все процессы

Украина ускоряет разработку перехватчиков реактивных "Шахедов"

Зеленский заслушал доклады о:

противодействии российским "Шахедам",

работы с производителями насчет нового поколения перехватчиков дронов для защиты от реактивных "Шахедов".

"Есть разработки, продолжаются испытания. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью", - говорит президент.

Еще он обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и Главком ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить результат.

"Финансовую основу для этой работы обеспечили", - пообещал Зеленский.

Ситуация на фронте

Также президент заслушал доклад по ситуации на фронте.

"Защищаем наши позиции и обороняемся активно. Особенно благодарен нашим воинам в Донецкой области: 3-му армейскому корпусу, 66-й и 125-й механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Слава Украине!" - резюмировал он.