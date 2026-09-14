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Зеленский о перехватчиках реактивных "Шахедов": ускоряем все процессы

16:50 14.09.2026 Пн
2 мин
Украина ищет новые технологические решения против дронов с рекактивными двигателями
aimg Елена Бджола
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)

Противодействие российским реактивным "Шахедам" является главным вызовом для ВПК Украины. Однако уже есть новые разработки, которые тестируются в ускоренном темпе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина ускоряет разработку перехватчиков реактивных "Шахедов"

Зеленский заслушал доклады о:

  • противодействии российским "Шахедам",
  • работы с производителями насчет нового поколения перехватчиков дронов для защиты от реактивных "Шахедов".

"Есть разработки, продолжаются испытания. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью", - говорит президент.

Еще он обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и Главком ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить результат.

"Финансовую основу для этой работы обеспечили", - пообещал Зеленский.

Ситуация на фронте

Также президент заслушал доклад по ситуации на фронте.

"Защищаем наши позиции и обороняемся активно. Особенно благодарен нашим воинам в Донецкой области: 3-му армейскому корпусу, 66-й и 125-й механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Слава Украине!" - резюмировал он.

Ранее РБК-Украина писало, что скоро стартует первый этап испытаний антибаллистической системы Freyja, которую Украина создает совместно с европейскими союзниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться помешать реализации проекта и "вбросить какую-нибудь гадость", чтобы затянуть объединение партнеров.

Также стало известно, что Украина требует от партнеров совместного производства оружия для противодействия российским реактивным дронам.

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