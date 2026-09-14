Зеленский о перехватчиках реактивных "Шахедов": ускоряем все процессы

Противодействие российским реактивным "Шахедам" является главным вызовом для ВПК Украины. Однако уже есть новые разработки, которые тестируются в ускоренном темпе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Зеленский заслушал доклады о:
"Есть разработки, продолжаются испытания. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью", - говорит президент.
Еще он обсудил с министром обороны Евгением Хмарой и Главком ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить результат.
"Финансовую основу для этой работы обеспечили", - пообещал Зеленский.
Также президент заслушал доклад по ситуации на фронте.
"Защищаем наши позиции и обороняемся активно. Особенно благодарен нашим воинам в Донецкой области: 3-му армейскому корпусу, 66-й и 125-й механизированным бригадам, 46-й отдельной аэромобильной бригаде. Слава Украине!" - резюмировал он.
Ранее РБК-Украина писало, что скоро стартует первый этап испытаний антибаллистической системы Freyja, которую Украина создает совместно с европейскими союзниками. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Кроме того, Зеленский предупредил, что Россия будет пытаться помешать реализации проекта и "вбросить какую-нибудь гадость", чтобы затянуть объединение партнеров.
Также стало известно, что Украина требует от партнеров совместного производства оружия для противодействия российским реактивным дронам.