Україна вирішить питання реактивних "Шахедів", але потрібен час, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави наголосив, що Україна володіє унікальним досвідом та знаннями із захисту критичної інфраструктури. За його словами, українські групи операторів вже допомагали партнерам на Близькому Сході під час масованих атак, передаючи власні технології.

Президент зауважив, що РФ почала встановлювати на дрони реактивні двигуни, через що вони стали значно швидшими. Він заявив, що Україна поки не має достатньої кількості засобів для знищення таких цілей, однак над відповідними рішеннями вже працюють.

"Так, у нас є вже 60 плюс компаній, які працюють над цим, і ми вирішимо це питання, але нам для цього потрібен час", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що недостатньо не тільки технологій, а й грошей, щоб виробляти тисячі дронів для знищення російських безпілотників.

"Саме тому ми ділимося нашими знаннями, нашими технологіями, але і вам потрібно щодня працювати. Тому ми говоримо про співвиробництво, виробничі лінії в інших країнах", - заявив президент.