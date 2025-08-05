Зеленський доручив розширити програму "Контрактів 18-24"
В Україні планують розширити програму "Контрактів 18-24", включно зі збільшенням віку та умов укладення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Зеленський повідомив, що сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах у Харківській області. Президент провів наради з військовим командуванням та урядовцям, а також Ставку верховного головнокомандувача.
Серед розглянутих питань:
- Підготовка бійців. Стала ефективнішою, але потрібно більше бойового досвіду, мотиваційної та психологічної роботи.
- Дрони. Президент доручив збільшити пряме фінансування бригад на їх закупівлю.
- Пікапи. Має бути спрощення процедур і пряме фінансування, щоб військові могли швидко купувати потрібні авто.
- Програма "Контрактів 18-24" має бути розширена. Обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу президента мають представити суспільству деталі.
- Нагороди. Боротьба з бюрократією, цифровізація процесу вручення відзнак.
"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки - до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - додав Зеленський.
"Контракт 18-24"
Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" запустили в лютому цього року.
Перший час молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.
У липні стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.