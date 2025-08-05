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Зеленський доручив розширити програму "Контрактів 18-24"

Вівторок 05 серпня 2025 16:30
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Зеленський доручив розширити програму "Контрактів 18-24" Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні планують розширити програму "Контрактів 18-24", включно зі збільшенням віку та умов укладення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський повідомив, що сьогодні почав день із вирішення питань, які вчора обговорювали в бригадах у Харківській області. Президент провів наради з військовим командуванням та урядовцям, а також Ставку верховного головнокомандувача.

Серед розглянутих питань:

  1. Підготовка бійців. Стала ефективнішою, але потрібно більше бойового досвіду, мотиваційної та психологічної роботи.
  2. Дрони. Президент доручив збільшити пряме фінансування бригад на їх закупівлю.
  3. Пікапи. Має бути спрощення процедур і пряме фінансування, щоб військові могли швидко купувати потрібні авто.
  4. Програма "Контрактів 18-24" має бути розширена. Обговорили деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу президента мають представити суспільству деталі.
  5. Нагороди. Боротьба з бюрократією, цифровізація процесу вручення відзнак.

"Час на представлення шляхів реалізації цих рішень нарад і Ставки - до понеділка. У понеділок очікую від секретаря РНБО, Міністерства оборони, Головнокомандувача, Генерального штабу та команди Офісу доповідей про виконання", - додав Зеленський.

"Контракт 18-24"

Нагадаємо, ініціативу "Контракт 18-24" запустили в лютому цього року.

Перший час молоді українці могли обрати лише такі спеціальності: стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник.

У липні стало відомо, що тепер "Контракт 18-24" можуть підписати й ті молоді люди, які хочуть стати операторами дронів.

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