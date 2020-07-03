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ГБР вернуло изъятое оборудование военным и готово уволить виновных

Новости » Происшествия     03.07.2020 - 11:34
ГБР вернуло изъятое оборудование военным и готово уволить виновных
Фото: логотип ГБР (РБК-Украина)

Против сотрудников ГБР и СБУ открыли уголовное дело

Изъятое сотрудниками ГБР и СБУ военное оборудование вернули в воинские части Воздушных сил ВСУ. Против причастных к изъятию техники открыли уголовное дело.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Там рассказали, что все военные приборы вернули вчера поздно вечером. Также в ГБР напомнили, что начали служебное расследование инцидента.

"По результатам служебного расследования будет решен вопрос об их дальнейшем увольнении", - говорится в сообщении.

Все материалы дела передали в главное следственное управление ГБР в Киеве. Именно оно будет заниматься дальнейшим расследованием инцидента.

"Также, по материалам управления внутреннего контроля, главным следственным управлением ГБР открыто уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества (ч. 3 ст. 365 УК)", - добавили в бюро.

Напомним, вчера Воздушные силы ВСУ через Facebook заявили об изъятии семи сверхвысокочастотных приборов (клистронов) для зенитно-ракетных комплексов и обвинили ГБР в подрыве обороноспособности Украины.

В ГБР тут же отреагировали, вернув несколько приборов и анонсировав разбирательство инцидента.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраиныГБР
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