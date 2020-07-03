Зеленський вимагає розслідувати дії ДБР щодо вилучення військових приладів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський відреагував на новий скандал з Держбюро розслідувань

Президент України Володимир Зеленський вимагає дати оцінку діям посадових осіб Держбюро розслідувань після скандалу з вилученням обладнання протиповітряної оборони. Він також доручив вжити "вичерпних заходів".

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що Зеленський вимагає дати оцінку діям працівників бюро, які допустили вилучення приладів з військових частин Повітряних сил. Він також висловив глибоку стурбованість таким втручанням, так як воно безпосередньо впливає на виконання завдань з охорони повітряного простору.

"Керівникам СБУ та ДБР - негайно надати відповідну правову оцінку діям своїх працівників та вжити вичерпних заходів для мінімізації можливих наслідків. Ситуацію з цього питання беру під особистий контроль", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках слідства Держбюро розслідувань вилучило у кількох військових частинах так звані клістрони - основні елементи систем наведення засобів ППО.

Сьогодні обладнання повернули, а в бюро заявили про готовність звільнити причетних до вилучення клістронів.

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Автор: РБК-Україна