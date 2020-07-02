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Изъятие оборудования ВСУ: Госбюро проведет внутреннее расследование

Новости » Общество     02.07.2020 - 19:27
Изъятие оборудования ВСУ: Госбюро проведет внутреннее расследование
Фото: украинские ЗРК (facebook.com/kpszsu)

Изъятые СВЧ-приборы вернут в части

Государственное бюро расследований проведет внутреннее расследование относительно законности действий следователей ГБР во время обследования военной техники в части Воздушных сил ВСУ под Киевом. Тогда следователи ГБР изъяли семь СВЧ-приборов (клистронов) для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК).

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отметили в Госбюро, три прибора уже были возвращены воинской части. Еще четыре будут возвращены 2 июля.

"Руководством Государственного бюро расследований инициировано проведение служебного расследования, в ходе которого будет дана оценка правомерности действий работников ГБР", - говорится в сообщении.

Напомним, командование Воздушных сил ВСУ обвинило ГБР в подрыве системы противовоздушной обороны Украины в связи с изъятием военного оборудования во время обследования. В Воздушных силах отметили, что в постановлении суда не говорилось об изъятии оборудования.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины выявила хищение 19 млн гривен в оборонной сфере.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Вооруженные силы УкраинырасследованиеГБР
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