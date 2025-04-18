Зеленський: треба бути відвертою сволотою, щоб вдарити по Харкову у Страсну п'ятницю

Росіяни сьогодні, 18 квітня, завдали ударів крилатими ракетами "Іскандер" по Харкову. Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб таке робити у Страсну п'ятницю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Зараз у Харкові ще тривають роботи після удару російських ракет. Попередньо це були крилаті ракети "Іскандери". Одна з ракет розірвалась у повітрі просто над спальним районом, інша влучила по території підприємства поруч із житловою забудовою", - написав Зеленський.
Він зазначив, що в результаті удару пошкоджені звичайні житлові будинки, багато постраждалих - більше сотні людей. За його словами, усі вони живуть своїм життям у власній країні у своєму місті, і це робить їх мішенню для російських ракет.
"Треба бути відвертою сволотою та зневажати життя, щоб завдавати таких ракетних ударів по звичайному місту - у Страсну пʼятницю, напередодні Великодня. І коли ми звертаємось до партнерів, передусім до Сполучених Штатів, по системи Patriot і ракети до них, які можуть захистити від цього російського зла - від крилатих ракет, від балістики, - ми звертаємось по захист, на який заслуговує кожен народ", - наголосив президент.
Він зазначив, що не має бути такого, що якийсь народ заслуговує на допомогу більше, а якийсь - менше.
"І це по-християнськи - допомогти. Особливо коли є така можливість - допомогти. І не має бути такого, що якийсь терорист чомусь може уникати наслідків, хоча так само знищує життя, як і інший. Росія заслуговує щонайменше на жорсткі санкції, які є відплатою за все те, що вона робить", - підкреслив Зеленський.
Президент нагадав, що сьогодні Україна розширила санкції ще на майже сотню фізичних та юридичних осіб, більшість із яких залучена до виробництва, в тому числі таких ракет "Іскандерів". Багато із цих субʼєктів російські, але також є й з Китаю.
"Ми будемо працювати з партнерами й надалі, щоб наші санкції були синхронізовані. Кожен, хто працює на вбивства та затягування війни, має за це відповідати. І я дякую всім у світі, хто підтримує таку позицію", - додав глава держави.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вранці, 18 квітня, обстріляли Харків балістичними ракетами.
Ракети вдарили по житловому кварталу міста в Основ'янському районі, через що велика кількість мирних жителів постраждала, серед них є діти. Згідно з останніми даними, відомо про 103 постраждалих.
Варто зазначити, що останнім часом росіяни стали частіше застосовувати балістику для ударів по мирних містах. Також ворог використовує касетну бойову частину, що призводить до великої кількості жертв і постраждалих серед мирного населення.
Так, 13 квітня окупанти атакували Суми двома балістичними ракетами. Загинули 35 людей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.