Зеленський - Трампу: дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо

Україна не буде віддавати свої території російським окупантам. Відповідь на територіальне питання є в Конституції України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив глава держави.
Зеленський наголосив, що Україна готова до реальних рішень, які приведуть до миру. Але, як заявив президент, будь-які рішення, які проти України і без України, - одночасно і рішення проти миру.
"Вони (рішення без України, - ред.) нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви", - додав Зеленський.
Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп допустив можливий "обмін територіями" з РФ, а також повернення деяких територій Україні.
"Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін", - заявив він.
Варто додати, що Трамп також назвав дату і місце зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Вони зустрінуться 15 серпня на Алясці.
Видання CBS News зазначає, що президент Володимир Зеленський може долучитися до саміту Трампа і Путіна наступного тижня.