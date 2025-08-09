Зеленський - Трампу: дарувати землю росіянам і відступати від Конституції не будемо

"Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна готова до реальних рішень, які приведуть до миру. Але, як заявив президент, будь-які рішення, які проти України і без України, - одночасно і рішення проти миру.

"Вони (рішення без України, - ред.) нічого не дадуть. Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального, і головне, тривалого миру - миру, який не розвалиться через бажання Москви", - додав Зеленський.



