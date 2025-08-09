RU

Дональд Трамп Война в Украине

Зеленский - Трампу: дарить землю россиянам и отступать от Конституции не будем

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не будет отдавать свои территории российским оккупантам. Ответ на территориальный вопрос есть в Конституции Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к реальным решениям, которые приведут к миру. Но, как заявил президент, любые решения, которые против Украины и без Украины, - одновременно и решение против мира.

"Они (решения без Украины, - ред.) ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил Зеленский.

 

Трамп допустил обмен территориями

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп допустил возможный "обмен территориями" с РФ, а также возвращение некоторых территорий Украине.

"Это очень сложно, но мы собираемся некоторые территории вернуть. Мы собираемся сделать некоторый обмен территориями. Будет определенный обмен территориями в пользу обеих сторон", - заявил он.

Стоит добавить, что Трамп также назвал дату и место встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Они встретятся 15 августа на Аляске.

Издание CBS News отмечает, что президент Владимир Зеленский может присоединиться к саммиту Трампа и Путина на следующей неделе.

Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиУкраинаДональд ТрампВойна в Украине