Зеленский о Трампе: Я уважаю его поиск мира, но Украина не виновата в войне
Соединенные Штаты Америки являются сильным стратегическим партнером, и это было бы полезно в вопросе давления по мирным переговорам на Российскую Федерацию.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Ben Shapiro Show.
"Мы считаем (Соединенные Штаты - ред.) сильным стратегическим партнером с влиянием, и нам бы очень хотелось добиться мира через силу. Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором", - рассказал Зеленский.
По его словам, он уважает тот факт, что президент США Дональд Трамп ищет мира, хотя и имеет свой подход.
"Я очень уважаю тот факт, что он ищет мир. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать. Вот почему мы так отреагировали", - ответил Зеленский.
Заявления Трампа относительно войны в Украине
Трамп еще во время избирательной кампании обещал быстро завершить войну в Украине. Однако уже после вступления в должность президента США он начал озвучивать пророссийские тезисы и обвинять в войне украинское руководство.
В частности, Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и критиковал за отсутствие прогресса в завершении войны. Впоследствии признал ответственность России, но одновременно обвинил и Зеленского с Байденом.
Комментируя заявление Зеленского о том, что до мира еще далеко, Трамп назвал это "худшими словами, которые тот мог сказать". Ранее он также обещал завершить войну "за сутки", хотя со временем дедлайны постоянно менялись.
Мирные переговоры
Напомним, на днях в Лондоне должны были состояться переговоры между Украиной, США, Британией, Францией и Германией по всеобъемлющему прекращению огня.
Накануне СМИ сообщили, что США планируют предложить мирный план, который предусматривает признание Крыма российским. Украина эту идею категорически отвергла. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что оккупированные территории не могут быть предметом компромисса.
После этого госсекретарь США Марко Рубио отменил визит в Лондон. А впоследствии стало известно, что встречу глав МИД перенесли - переговоры будут проходить на уровне высокопоставленных чиновников.
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