Зеленский о Трампе: Я уважаю его поиск мира, но Украина не виновата в войне

Соединенные Штаты Америки являются сильным стратегическим партнером, и это было бы полезно в вопросе давления по мирным переговорам на Российскую Федерацию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью The Ben Shapiro Show.

"Мы считаем (Соединенные Штаты - ред.) сильным стратегическим партнером с влиянием, и нам бы очень хотелось добиться мира через силу. Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором", - рассказал Зеленский.

По его словам, он уважает тот факт, что президент США Дональд Трамп ищет мира, хотя и имеет свой подход.

"Я очень уважаю тот факт, что он ищет мир. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать. Вот почему мы так отреагировали", - ответил Зеленский.

Заявления Трампа относительно войны в Украине

Трамп еще во время избирательной кампании обещал быстро завершить войну в Украине. Однако уже после вступления в должность президента США он начал озвучивать пророссийские тезисы и обвинять в войне украинское руководство.

В частности, Трамп называл Зеленского "диктатором без выборов" и критиковал за отсутствие прогресса в завершении войны. Впоследствии признал ответственность России, но одновременно обвинил и Зеленского с Байденом.

Комментируя заявление Зеленского о том, что до мира еще далеко, Трамп назвал это "худшими словами, которые тот мог сказать". Ранее он также обещал завершить войну "за сутки", хотя со временем дедлайны постоянно менялись.