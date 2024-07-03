UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський про Трампа: якщо знає, як закінчити війну, хай скаже сьогодні

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Якщо кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп знає, як закінчити війну, він повинен розповісти про це вже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Bloomberg.

Як відзначив Зеленський, Трамп повинен виступити зі своїм планом швидкого припинення війни на території України. Водночас він попередив, що будь-які пропозиції не повинні порушувати суверенітет України. 

"Якщо Трамп знає, як закінчити цю війну, він має сказати нам сьогодні. Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати", - додав він. 

Також президент відзначив, що "потенційно готовий" зустрітись з республіканцем, аби почути пропозиції щодо завершення війни. 

"Вони не можуть планувати моє життя і життя наших людей і наших дітей. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", - відзначив він. 

"Мирний план" Трампа 

Загалом республіканець вже неодноразово стверджував, що планує якнайскоріше завершити війну в Україні. Втім, його умови не були справедливими стосовно Києва.

Як розповідало Politico, наразі Трамп розглядає можливість укладання угоди, яка б зобов'язала НАТО не розширюватись на схід - зокрема, на Україну та Грузію. Також він веде переговори з диктатором Володимиром Путіним про те, які б українські території могла б залишити Росія під своїм контролем в обмін на завершення повномасштабної війни.  

Водночас згідно з даними Reuters, план Трампа полягав в тому, що Штати надаватимуть підтримку Україні лише якщо Київ погодиться на діалог з Росією. Зокрема Вашингтон попередить Кремль про те, що відмова від переговорів з боку РФ призведе до посилення допомоги Україні

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДональд ТрампВійна в Україні