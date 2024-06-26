Завершення війни в Україні в пріоритеті. У Трампа назвали цілі у разі перемоги на виборах

Пріоритетом другого терміну на посаді президента Сполучених Штатів Америки (США) для Дональда Трампа буде якнайскоріше завершення повномасштабної війни на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Голос Америки ", яке отримало відповідь на запит від виборчого штабу Трампа.

У виборчому штабі Трампа заявили, що республіканець, зі свого боку, вже неодноразово стверджував, що пріоритетом для нього буде припинення війни на території України.

"Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, - йдеться у письмовій відповіді "Голосу Америки"

У письмі додали, що Трамп зробить усе можливо, щоб "відновити мир й американську силу для стримування на світовій арені". Зокрема вкотре відзначили, що якби республіканець очолював Білий дім, війна між Україною та Російською Федерацією нібито ніколи б не відбулась.

Трамп може припинити військову допомогу Україні

Загалом Трамп вже неодноразово стверджував, що планує якнайскоріше завершити війну в Україні. Втім, його умови не були справедливими стосовно Києва.

Як розповідало Reuters, два ключові радники республіканця нещодавно представили план Трампа щодо війни в Україні. Відповідно до плану, США надаватимуть підтримку країні лише у випадку, якщо Київ погодиться сісти за стіл переговорів з Росією. Водночас Вашингтон попередить Москву, що її відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.