Зеленский о Трампе: если знает, как закончить войну, пусть скажет сегодня

Как отметил Зеленский, Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны на территории Украины. В то же время он предупредил, что любые предложения не должны нарушать суверенитет Украины.

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать", - добавил он.

Также президент отметил, что "потенциально готов" встретиться с республиканцем, чтобы услышать предложения по завершению войны.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США, или останемся сами", - отметил он.

"Мирный план" Трампа

В целом республиканец уже неоднократно утверждал, что планирует как можно скорее завершить войну в Украине. Впрочем, его условия не были справедливыми по отношению к Киеву.

Как рассказывало Politico, сейчас Трамп рассматривает возможность заключения соглашения, которое бы обязало НАТО не расширяться на восток - в частности, на Украину и Грузию. Также он ведет переговоры с диктатором Владимиром Путиным о том, какие бы украинские территории могла бы оставить Россия под своим контролем в обмен на завершение полномасштабной войны.

В то же время согласно данным Reuters, план Трампа заключался в том, что Штаты будут оказывать поддержку Украине только если Киев согласится на диалог с Россией. В частности Вашингтон предупредит Кремль о том, что отказ от переговоров со стороны РФ приведет к усилению помощи Украине.