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Зеленський про трагедію у Броварах: Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни

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Середа 18 січня 2023 18:40
Зеленський про трагедію у Броварах: Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Війна Росії проти України проходить не лише на полі бою. З огляду на це, у нашій країні більше не трапляються нещасні випадки, усі вони так чи інакше є результатом загарбницької війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Я вважаю, через той досвід війни, який є сьогодні у мене та суспільства, це не нещасний випадок - це війна. Війна не тільки на полі бою, у неї є кілька напрямків. Немає більше нещасних випадків, все це - результат війни. Все, що відбувається", - сказав він.

Він підкреслив, що кожна смерть - це результат війни Росії проти України.

Окрім того, на запитання, чи хвилюється він за свою безпеку, президент просто відповів, що ні.

"Мене це не хвилює", - сказав він.

Нагадаємо, на борту вертольоту, який впав у Броварах, перебували міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович, усі вони загинули. СБУ розглядає три версії падіння гелікоптера.

Наразі пошуково-рятувальні роботи у Броварах вже завершені. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих, з них одну дитину.

Усе, що відомо про падіння гелікоптера у Броварах, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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