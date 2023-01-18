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У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи

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Бровари, Середа 18 січня 2023 16:28
У Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи Фото: у Броварах завершили пошуково-рятувальні роботи на місці авіакатастрофи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Броварах станом на 15:45 18 січня було завершено пошуково-рятувальні роботи. На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина", - сказано в повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що через авіакатастрофу постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вранці у Броварах Київської області розбився гелікоптер.

У ньому знаходилося керівництво Міністерства внутрішніх справ, а саме: міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.

Усі деталі події можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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