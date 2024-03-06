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Зеленський: ті, хто дуже "втомився", можуть помолитись за те, що війни немає в їхніх країнах

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні важливо бути міцнішим, ніж у перший рік війни в Україні. Ті, хто дуже "втомлюються", нехай помоляться в одеському соборі за те, що війни немає в їхніх країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Як відзначив президент, якщо Україна не захищатиметься від російської агресії - вона не виживе, а війна лише пошириться далі. 

"Ми маємо справу з неадекватною людиною, яка буде в Кремлі до смерті. Тому, мені здається, тут питання не про скепсис, а про загрозу. Загрозу від РФ всій Європі. Потрібно не втомлюватися, а бути міцнішим, ніж це було в перший рік. А ті, хто дуже втомлюється, нехай приїдуть до цього собору та помоляться за те, що війни немає в їхніх державах, помоляться за Україну", - заявив Зеленський. 

Обстріл Спасо-Преображенського собору в Одесі

23 липня 2023 року російські терористи завдали удару по Одесі п'ятьма типами ракет. Зокрема під час обстрілу було частково зруйновано Спасо-Преображенський собор.

Міністерство оборони Росії тоді заявило, що порти й житлові будинки, які потрапили під удари, були об'єктами, де нібито "готувались терористичні акти проти РФ". Зокрема країна-терорист заперечила удар по собору в місті

Як розповів тоді Зеленський, Росія вдарила по храму в Одесі ракетою Х-22.

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