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Зеленский: те, кто очень "устал", могут помолиться за то, что войны нет в их странах

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня важно быть крепче, чем в первый год войны в Украине. Те, кто очень "устает", пусть помолятся в одесском соборе и за то, что войны нет в их странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как отметил президент, если Украина не будет защищаться от российской агрессии - она не выживет, а война только распространится дальше. 

"Мы имеем дело с неадекватным человеком, который будет в Кремле до смерти. Поэтому, мне кажется, здесь вопрос не о скепсисе, а об угрозе. Угрозе от РФ всей Европе. Нужно не уставать, а быть крепче, чем это было в первый год. А те, кто очень устает, пусть приедут в этот собор и помолятся за то, что войны нет в их государствах, помолятся за Украину", - заявил Зеленский.

Обстрел Спасо-Преображенского собора в Одессе

23 июля 2023 года российские террористы нанесли удар по Одессе пятью типами ракет. В частности, во время обстрела был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

Министерство обороны России тогда заявило, что порты и жилые дома, которые попали под удары, были объектами, где якобы "готовились террористические акты против РФ". В частности страна-террорист отрицала удар по собору в городе

Как рассказал тогда Зеленский, Россия ударила по храму в Одессе ракетой Х-22.

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