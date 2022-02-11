Зеленский о терробороне: в вопросе нацбезопасности нет места для политики
Президент Украины Владимир Зеленский считает важным вопрос территориальной обороны. По его словам, есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно профессионалы, в этом случае - военные.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
По его словам, очень важный и актуальный момент - это национальное сопротивление и территориальная оборона. Их организация проходит под эгидой и руководством ВСУ.
"Все, особенно отдельные руководители на местах, должны четко осознать: есть вещи, которые должны воплощать в жизнь исключительно профессионалы, исключительно военные. Помогать им - это хорошо, но иногда не мешать им - это гораздо лучше", - заявил Зеленский.
Напомним, Верховная рада одобрила закон, разрешающий добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие.
Ранее министр обороны Алексей Резников предложил украинцам подумать над тем, как они могут помочь армии в случае нападения РФ.