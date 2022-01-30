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Добровольцы терробороны смогут применять собственное оружие: какое и когда

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 января 2022 12:18
Добровольцы терробороны смогут применять собственное оружие: какое и когда Фото: добровольцы теробороны смогут применять охотничье оружие (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Верховная рада на этой неделе одобрила закон, который позволяет добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие. В дальнейшем документ должны подписать спикер парламента и глава государства.

Какое оружие и в каких случаях сможет применять тероборона - в материале РБК-Украина.

Какое оружие разрешили применять добровольцам

В соответствии с Порядком, утвержденным Кабмином, добровольцы территориальной обороны имеют право при выполнении задач использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Добровольцы должны иметь разрешение на право хранения этого оружия, а также удостоверение члена формирования терробороны.

Во время переноски или перевозки охотничье оружие может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра. Однако, исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны.

Когда можно применять охотничье оружие

Добровольцы территориальной обороны могут применять личное охотничье оружие для:

  • защиты гражданских лиц или гражданских объектов;
  • отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на объекты;
  • освобождения захваченных военных или гражданских объектов;
  • уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств агрессора;
  • задержания, разоружения или обезвреживания агрессоров;
  • прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
  • прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований членов терробороны;
  • прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для сил терробороны или других лиц.

Добровольцы имеют право на летальное применение личного оружия при выполнении задач в случае:

  • самообороны;
  • выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины;
  • осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.

Напомним, министр обороны Алексей Резников предложил украинцам подумать над тем, как они могут помочь армии в случае нападения РФ.

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