Добровольцы терробороны смогут применять собственное оружие: какое и когда
Верховная рада на этой неделе одобрила закон, который позволяет добровольцам Сил территориальной обороны применять собственное оружие. В дальнейшем документ должны подписать спикер парламента и глава государства.
Какое оружие и в каких случаях сможет применять тероборона - в материале РБК-Украина.
Какое оружие разрешили применять добровольцам
В соответствии с Порядком, утвержденным Кабмином, добровольцы территориальной обороны имеют право при выполнении задач использовать личное охотничье оружие и патроны к нему. Добровольцы должны иметь разрешение на право хранения этого оружия, а также удостоверение члена формирования терробороны.
Во время переноски или перевозки охотничье оружие может быть в заряженном состоянии и вне специального чехла, кейса, футляра. Однако, исключительно во время выполнения ими задач территориальной обороны.
Когда можно применять охотничье оружие
Добровольцы территориальной обороны могут применять личное охотничье оружие для:
- защиты гражданских лиц или гражданских объектов;
- отражение нападения или предотвращение угрозы нападения на объекты;
- освобождения захваченных военных или гражданских объектов;
- уничтожения оружия, боевой техники, транспортных или технических средств агрессора;
- задержания, разоружения или обезвреживания агрессоров;
- прекращения действий лиц, совершивших или совершающих правонарушения;
- прекращения действий лиц, препятствующих выполнению законных требований членов терробороны;
- прекращения действий лиц, которые представляют или могут представлять опасность для сил терробороны или других лиц.
Добровольцы имеют право на летальное применение личного оружия при выполнении задач в случае:
- самообороны;
- выполнения задач по отпору вооруженной агрессии против Украины;
- осуществления мероприятий по обеспечению нацбезопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Напомним, министр обороны Алексей Резников предложил украинцам подумать над тем, как они могут помочь армии в случае нападения РФ.